أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي -
بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء) -
عبدالمنعم سعيد : مصر تدخل الجمهورية الجديدة دون طوارئ -
تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ -
التحفظ على أرز وفريك وعدس مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية -
ألمانيا ترفض انتقاد وزيرة دفاعها بسبب تصريحات «الردع النووي» -
حاكم دبي يزور جناح فلسطين في إكسبو 2020 -
واشنطن تتعهد بـ«مواصلة الدفع باتجاه دولة القانون» في تركيا -
شعبة المستوردين: استمرار قراري 43 و44 غير منطقي مع تطبيق «التسجيل المسبق» -
مصدر يكشف مصير كارتيرون حال عودة مرتضي منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا

Print
بث مباشر الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا بث مباشر الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يوفر المصري اليوم لزوارة خدمة متابعة مباراة الهلال ضد النصر مباشر في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعد الديربي السعودي الشهير هو الحدث الأشهر كرويًا على الساحة العربية خلال الفترة الحالية نظرًا لقوة اللقاء قاريًا وطبيعة المنافسة التاريخية بين الفريقين فنيًا وجماهيريًا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد النصر مباشر اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية .

وستقام مباراة الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك الذي بدأت إدارته في طرح تذاكر اللقاء عبر الموقع الرسمي، ونفذت تذاكر المقاعد التي توجد خلف المرمين.

مباراة الهلال ضد النصر

وسيتم نقل مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات ssc7 بصوت المعلق المميز فهد العتيبي مع وجود فقرات تحليلية مكثفة تضم أبرز نجوم الكرة السعودية والعربية.

اقرأ ايضًا: تردد قناة SSC.. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي.. فيديو

كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية والآسيوية خدمة متابعة أحداث مباراة الهلال والنصر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأبرز المستجدات.

تشكيل النصر ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

سيحاول مدرب النصر الجديد بيدرو إيمانويل استغلال الدافعة المعنوية التي حققها في ظهوره الأول بالفوز على الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا قبل أيام بنتيجة 5-1.

للمزيد: سعيد العويران يشبه النصر السعودي بريال مدريد وبرشلونة

ومن المتوقع أن يعتمد على وليد عبدالله في حراسة المرمى مع وجود رباعي دفاعي يضم على لاجمي وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وسلطان الغنام وذلك بعد تأكد غياب الظهير الأيسر محمد قاسم بسبب الإنذارات.

وسيدفع باللاعب عبدالله الخبيري في وسط الميدان رفقة عبدالمجيد الصلهيم وأندرسون تاليسكا بالإضافة إلى ثلاثي المقدمة الهجومية الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وعبدالرازق حمد الله وعبدالفتاح العسيري.

وفي المقابل سيحاول المدرب ليوناردو جارديم، مواصلة عروضه القوية قاريًا وبلوغ المباراة النهائية وتحقيق حلم جماهير الزعيم.

ومن المفترض أن يتواجد عبدالله المعيوف في حراسة مرمى الأزرق وأمامه الرباعي (ناصر الدوسري – على البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك.

وسيلعب محمد كنو في الارتكاز الدفاعي وأمامه سلمان الفرج وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا إلى جانب ثنائي الهجوم موسى ماريجا وبافيتيمبي جوميز.

حكم مباراة النصر والهلال

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي مهمة إدارة لقاء الهلال والنصر تحكيميًا إلى الدولي الأسترالي كريش بيث مع طاقم من مواطنيه.

ويمتلك كريش خبرات كبيرة في الملاعب الآسيوية وسبق له إدارة مواجهة الهلال والاتحاد في موسم 2019، وكذلك لقاء الزعيم واستقلال طهران بالإضافة إلى عدة مواجهات لفريق النصر في دوري أبطال آسيا والمنافسات القارية بشكل عام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زوجها ترك الجثة فى البيت يومين».. مفاجآت بواقعة مقتل «نوسة» بالدقهلية (فيديو)

«زوجها ترك الجثة فى البيت يومين».. مفاجآت بواقعة مقتل «نوسة» بالدقهلية (فيديو)

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي

"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي