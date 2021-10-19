دراسة: الإمارات بين أفضل 4 وجهات عالمية للعيش والعمل

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صعدت دولة الإمارات 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشر من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20 ألف شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية.

ويشعر الغالبية العظمى من المغتربين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات 82% بالتفاؤل بأن الحياة ستكون أكثر استقراراً وطبيعية من جديد خلال الأشهر الـ12 المقبلة على الرغم من الجائحة العالمية، وفقاً لبيان صحفي.

ويعتبر هذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 35%، كما أن 53% من المشاركين في دولة الإمارات يتوقعون أيضاً زيادة في دخلهم وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية 57 بالمائة.

ويأتي نشر هذه النتائج في نفس العام الذي يحتفل فيه بنك HSBC بمرور 75 عاماً على بدء ممارسته لأنشطة أعماله في دولة الإمارات وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وقال عبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية: «كون دولة الإمارات من بين أفضل خمسة وجهات للعيش والعمل على المستوى العالمي يعتبر أمر ملهم ومؤشر واضح على الإمكانات الهائلة التي تحرك اقتصاد الدولة».

وأضاف: «بفضل وجود اقتصاد منفتح ومترابط مع العالم إلى جانب رؤية بعيدة المدى فقد أسهما في تحويل دولة الإمارات من ميناء صغير للصيد واللؤلؤ في الأربعينيات من القرن الماضي لتصبح اليوم مركزاً عالمياً للتجارة وحركة البضائع والشحن والطيران والأعمال والتمويل».

وتابع: «لقد كان التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات عاملاً مشجعاً لجذب العديد من الأفراد ممن جعلوا دولة الإمارات موطناً لهم، وإن أهم 3 أسباب ذكرها المغتربون لاختيارهم الانتقال إلى دولة الإمارات للعيش والعمل فيها هي: تحسين مداخيلهم 56%، وإحراز المزيد من التقدم في مسيرتهم المهنية 49%، وتحسين نوعية حياتهم 43»%.

وتشكل جودة الحياة التي توفرها دولة الإمارات من الأسباب التي تجعل المغتربين يقيمون لفترة أطول مما كان مخططاً له.

ويقول معظم المغتربين المقيمين في دولة الإمارات 86% إن نوعية حياتهم أفضل بشكل عام مما هي عليه في بلدانهم الأصلية، وإن 6 من بين كل 10 مغترين ينوون البقاء في الدولة لفترة أطول لهذا السبب. في حين أن 11% من المغتربين فقط يقولون إن الجائحة قد أثرت على خططهم للبقاء في دولة الإمارات.

وأوضح شرف أن الشعور السائد بالتفاؤل لدى المغتربين المقيمين في دولة الإمارات بشأن الأشهر الـ12 المقبلة يعكس التجاوب السريع من قبل السلطات لمعالجة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وقال 80% من المشاركين إن أطفالهم أصبحوا أكثر وعياً وانفتاحاً على الثقافات والتجارب المختلفة في الإمارات العربية المتحدة. وتستضيف الإمارات حالياً معرض إكسبو 2020، وهو مهرجان عالمي يقام في مدينة جديدة كل 5 سنوات لعرض الأفكار والابتكارات التي ستشكل عالمنا، ويتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى 25 مليون زائر خلال دورته التي تمتد لفترة 6 أشهر.

وقال عبدالفتاح شرف: «يعتبر انفتاح دولة الإمارات على الثقافات والآراء المتنوعة عامل جذب رئيسياً للمغتربين الذين يتطلعون إلى جعل الدولة مكاناً للعيش والعمل».

وأضاف أن معرض إكسبو 2020، الذي يعتبر أكبر حدث عالمي في العالم العربي بمشاركة تزيد على 190 دولة، يضع هذا الالتزام بالتنوع والانفتاح على الساحة العالمية.

وبلغ عدد زوار المعرض بلغ 771 ألف زائر منذ انطلاق الحدث العالمي الكبير، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يشمل وفود الأجنحة الرسمية.

وقالت ماكغي، في الإحاطة الإعلامية لـ«إكسبو 2020 دبي» إن «100 ألف زائر زاروا المعرض أكثر من 3 مرات، وإن 181 جنسية زارت فعاليات المعر