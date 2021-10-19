لأول مرة.. المرأة قاضية فى محاكم مجلس الدولة

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فى حدث قضائى هو الأول، والذى يشهده مجلس الدولة.. أدت أمس 98 قاضية اليمين القانونية تمهيدا لتسلمهن العمل بالمجلس، فى أول جلوس للمرأة قاضية على منصة محاكم مجلس الدولة فى تاريخه ومنذ نشأته قبل 75 عامًا.

المرأة قاضية فى محاكم مجلس الدولة

وذلك عقب القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أسبوعين بتعيينهن فى درجتى نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلًا من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهى الجهات التى كانت تعمل بها القاضيات قبل تعيينهن بمجلس الدولة.

المرأة قاضية فى محاكم مجلس الدولة

توافدت القاضيات منذ الثامنة صباحًا إلى مقر مجلس الدولة قبل بدء مراسم حلف اليمين داخل القاعة الكبرى بالمجلس، وكان فى استقبالهن رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.

المرأة قاضية فى محاكم مجلس الدولة

وقال مجلس الدولة إنه تم تحديد موعد أداء اليمين للقاضيات الجدد عقب استكمالهن كافة أوراق ومستندات التعيين وإخلاء طرفهن من الهيئة القضائية التى كن يعملن بها. وأضاف فى بيان أن رئيس الجمهورية وجه جميع وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل لمجلس الدولة، لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضيات.

المرأة قاضية فى محاكم مجلس الدولة

فيما أعرب رئيس مجلس الدولة وشيوخ قضاة المجلس عن سعادتهم بانضمام القاضيات إلى زملائهن من شباب قضاة المجلس، لينهضوا سويًا بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقهم جميعًا فى إرساء قيم العدالة داخل مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات.

المرأة قاضية فى محاكم مجلس الدولة

المرأة قاضية فى محاكم مجلس الدولة