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وزير العدل: الرئيس الداعم الأكبر للمرأة المصرية

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وزير العدل: الرئيس السيسي الداعم الأكبر للمرأة المصرية وزير العدل: الرئيس الداعم الأكبر للمرأة المصرية

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح هو الداعم الأكبر للمرأة المصرية، ويحرص دائما على كفالة حقوقها الدستورية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو صاحب الفضل الأكبر في دخول المرأة وتمكينها من العمل قاضية في مجلس الدولة للمرة الأولى في تاريخ المجلس منذ تأسيسه قبل 75 عاما.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير العدل في حفل تكريم القاضيات الجدد بمجلس الدولة، والبالغ عددهن 98 قاضية، واللاتي أدين اليمين القانونية صباح اليوم أمام رئيس مجلس الدولة تمهيدا لاستلام عملهن القضائي بدوائر المحاكم الإدارية والتأديبية والمفوضين بمجلس الدولة.

شارك في الاحتفال وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبوزيد، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب.

المصرى اليوم

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