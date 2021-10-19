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طالبان تعلق على تعيين مبعوث أمريكي جديد إلى أفغانستان: أملنا في التطبيع

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طالبان تعلق على تعيين مبعوث أمريكي جديد إلى أفغانستان: أملنا في التطبيع طالبان تعلق على تعيين مبعوث أمريكي جديد إلى أفغانستان: أملنا في التطبيع

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قالت حركة «طالبان»، إنها تأمل تطبيع العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة بعد تعيين توم ويست، مبعوثا أمريكيا جديدا إلى كابول.

وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، عبدالقهار بلخي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تفاؤل الحركة بشأن المضي قدما مع الممثل الجديد، والتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة الذي سيفضي إلى تطبيع العلاقات بين الحكومتين الأمريكية والأفغانية.

وأوضح بلخي أن المحادثات التي كان يقودها، زلماي خليل زاد، في عهد الإدارة الأمريكية السابقة والحالية قد شهدت تقدما.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت أمس، استقالة زلماي خليل زاد من منصبه، وتعيين توم ويست، الذي كان يعمل نائبا لزاد مبعوثا أمريكيا جديدا لأفغانستان.

وتولى خليل زاد ملف أفغانستان بوزارة الخارجية الأمريكية عام 2018، وساهم في المفاوضات التي توصلت إلى اتفاق الدوحة مع حركة طالبان عام 2020 في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد .

المصرى اليوم

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