مهرجان الجونة يتقدم باعتذار رسمي للشعب المغربي

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تقدمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي، بسبب عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي «نعمان بلعياشي» خلال حفل الافتتاح، موضحة: «ما حدث خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل»، وأعربت عن أسفها لوقوعه وتتمنى عدم تكراره.

وأكدت إدارة المهرجان، في بيان رسمي الثلاثاء، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين.

وتوجهت إدارة المهرجان بالشكر لكل من الفنان «ريد وان» والملحن «نعمان بلعياشي» على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح، مؤكدة اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكل دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كل الحضور المشاركين.