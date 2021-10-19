أخبار عاجلة

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين -
ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء -
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور) -
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى -
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة -
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار -
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد -
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني) -
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار -
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

Print
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله، اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد

للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد

ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر

ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر

ترحيب إقليمي وعالمي بمبادرة السعودية الشرق الأوسط الأخضر

ترحيب إقليمي وعالمي بمبادرة السعودية الشرق الأوسط الأخضر

السعودية تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي

السعودية تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي