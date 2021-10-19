"الزكاة والضريبة" تحذّر من حسابات على مواقع التواصل تدّعي تصفير الضريبة أو تخفيضها

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أكدت أنها تتبع طرقاً غير مشروعة وغير قانونية

‬حذّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية.

جاء ذلك في بيان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكدت فيه حرصها التام على التوعية بحقوق المكلّفين الخاضعين للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية في المملكة وضرورة عدم الانسياق خلف الأكاذيب والطرق غير المشروعة.

البيان جاء بعد ملاحظة الهيئة، انتشار حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدعي إمكانيتها تصفير الضريبة على المكلّف أو تخفيضها، وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وذلك من خلال الدخول بالبيانات الخاصة بالمكلّف للبوابة الإلكترونية للهيئة، الأمر الذي يعرّض المكلّف للعقوبات والمخالفات ومن أبرزها عقوبة التهرب الضريبي.

"الزكاة والضريبة والجمارك" حذرت من إعطاء أي بيانات خاصة بالمكلّف ومنها بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة لأي من هذه الحسابات أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال، مشددةً في الوقت ذاته على أنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذه الحسابات.