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خلال دقائق.. السعوديون في بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة

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خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة خلال دقائق.. السعوديون في بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة
ضمن قائمة الدول الجديدة

خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة

أعلنت عن فتح أبوابها للمواطنين السعوديين والسماح بالدخول إلى الأراضي الروسية ضمن قائمة 52 دولة في العالم، بمنحهم التأشيرة الإلكترونية التي تستغرق دقائق، بعدما صادق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القائمة.

وضمت القائمة أيضًا مواطني مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان عبر نشر القرار في منصة وزارة الخارجية الروسية على موقع تويتر.

يذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية مع بدءًا من 25 مايو 2021 من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعيًّا، وإلى غروزني رحلة واحدة أسبوعيًّا، وإلى محج قلعة مرة واحدة أسبوعيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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