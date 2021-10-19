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صلاح ونعمت ويعقوب أبرزهم .. حكايات 6 مصريين في القصر البريطاني

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صلاح ونعمت ويعقوب أبرزهم .. حكايات 6 مصريين في القصر البريطاني صلاح ونعمت ويعقوب أبرزهم .. حكايات 6 مصريين في القصر البريطاني

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لاقى تكريم الأمير ويليام، دوق كامبريدج وزوجته الأميرة كاترين ميدلتون، للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي كما حجز مساحة كبيرة على صدر معظم الصحف العربية.

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كانت ليلة سعيدة وصورة إيجابية عكسها السفير العالمي للفراعنة (صلاح) في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الإنجليزية وسط حضور لكبار رجال المجتمع والمسئولين.

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ويمتلك المصريين سجلًا رائعًا من التكريمات والحضور داخل القصر الملكي البريطاني، وفي التقرير التالي يستعرض المصري اليوم أبرز تلك القصص.

الراوية الطائرة إلى لندن من القاهرة

خطوة تقترب من الجنون قام بها الإعلامي والكاتب الروائي شريف الحطيبي، بإرسال نسخة من روايته «التاجر» إلى الملكة إليزابيت الثانية عبر أحد مكاتب الشحن.

وقال الكاتب أن الخطوة جاءت لأن الراوية تتناول عدد من الأحداث الخاصة بالملوك كما أنها صادرة باللغة الإنجليزية، وما لم يتوقعه هو ما حدث، حيث تسلم القصر الملكي في باكينجهام الراوية.

نوبية في قصر باكينجهام

قامت الملكة إليزابيت الثانية بتكريم صاحبة الأصول النوبية إيناس إبراهيم داخل القصر الملكي نظرًا لدورها الإنساني في خدمة المجتمع وتنظيم الفاعليات الخيرية في عام 2019.

وعبرت إيناس إبراهيم عن سعادتها بالتكريم وأشادت بدور المجتمع المصري في تعزيز القيم الإنسانية داخلها، كما تقوم في الوقت الحالي بعدد من الفاعليات النوبية داخل لندن التي يتم تنفذيها ضمن جمعية «رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة».

ملك القلوب

يعد الطبيب المصري الشهير مجدي يعقوب ضمن قائمة قليلة من الشخصيات التي حصلت على وسام الاستحقاق ولقب فارس من ملكة بريطانيا.

ويعد يعقوب ضيفًا دائمًا للتكريمات في الساحة البريطانية نظرًا لدوره الطبي الفريد، كما يتم تلقيبه في الإعلام الإنجليزي بـ«السير» وملك القلوب.

الأنبا أنجيلوس

حصل الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة المتحدة والمولود في القاهرة، على الإمبراطورية البريطانية تقديرًا اجهوده في خدمة الحريات الدينية في العالم.

الفارس وخبيرة الاقتصاد

حرصت الملكة إليزابيت الثانية على تسليم الفارس المصري عبدالقادر سعيد جائزة بطولة كأس الملك، رفقة ملك البحرين حمد بن عيسي وذلك عام 2017.

ومنحت ملكة بريطانيا صاحبة الأصول المصرية نعمت شفيق لقب فارس، تقديرًا على دورها الاقتصادي وذلك في علم 2015.

وتعد نعمت شفيق من أبرز الكفاءات الاقتصادية العالمية وتولت منصب نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولى والأمين الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية.

المصرى اليوم

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