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شادي محمد بديلاً لـ«ميدو» في «أوضة اللبس»

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شادي محمد بديلاً لـ«ميدو» في «أوضة اللبس» شادي محمد بديلاً لـ«ميدو» في «أوضة اللبس»

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أعلنت قنوات النهار، التعاقد مع شادي محمد، نجم الأهلي السابق، ليقدم برنامج "أوضة اللبس" بدلاً من أحمد حسام ميدو، نجم السابق.

وقالت الشبكة في بيان صادر إن شادي محمد سيقدم برنامج أوضة اللبس على القناة، لتبدأ الحلقات رسميًا السبت 23 أكتوبر من الشهر الجاري.

وأضافت أن البرنامج يضم مجموعة من الفقرات المتميزة، وحوارات مع أبرز الشخصيات الرياضية في والوطن العربي.

وفي وقت سابق، أكدت الشبكة أن برنامجي أوضة اللبس ونمبر وان، سيظهران قريبًا بشكل جديد، من خلال نُخبة تضم عددا كبيرا من الإعلاميين ونجوم الرياضة في مصر، منوهة بأن تلك الانطلاقة تُعد نواة جديدة لصناعة محتوى رياضي مختلف ومُتميز بشبكة تليفزيون النهار.

وتقوم إدارة القناة بعمل تطوير شامل في برامجها الرياضة، من خلال خطة عمل جديدة، تشمل تطويرًا جديدًا على مستوى الشكل والمضمون من خلال الفقرات الجديدة وظهور المزيد من نجوم الكرة العالمية لتغطية البطولات المحلية والعالمية بصورة متميزة.

المصرى اليوم

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