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المؤبد والمشدد من 10 لـ15 سنة للمتهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة

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المؤبد والمشدد من 10 لـ15 سنة للمتهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة المؤبد والمشدد من 10 لـ15 سنة للمتهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضي الدولة بالسجن المؤبد والمشدد من 10 إلى 15 سنة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوّروا المستندات واستولوا على أراضي مملوكة للدولة متمثلة في هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، كما زوّروا محاضر صلح وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيّلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا من الفترة ما بين يوليو عام 2009 حتى فبراير 2020، وقاموا بتزوير محررات رسمية، وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

المصرى اليوم

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