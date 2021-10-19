وزير العدل: تعيين القاضيات بمجلس الدولة يوم تاريخي

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تعيين القاضيات في مجلس الدولة ومباشرتها العمل يعد بمثابة يوم تاريخي، لاسيما بعد تفعيل الاستحقاق الدستوري بهذا الشأن، مشيرا إلى أن المرأة المصرية لطالما كانت لديها مواقف وأدوار بارزة ساهمت في نهضة الأمة وبناء المجتمع.

وأكد وزير العدل، خلال الاحتفال الذي أقيم عقب أداء القاضيات المعينين بمجلس الدولة اليمين القانونية، الثلاثاء، أن الواجب يقتضي نسبة الفضل في دخول المرأة مضمار العمل بقضاء مجلس الدولة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أصر على كفالة وتفعيل حقوقها الدستورية.

وأشار إلى أن المرأة المصرية، والتي سبق لها العمل بالقضاء في هيئات وجهات مختلفة، أثبتت تفوقا ملحوظا، علما ومسلكا، حتى وصلت إلى رئاسة الهيئات القضائية، ومن ثم فإن تعيينها بمجلس الدولة يعد امتدادا طبيعيا في هذا الطريق.

ولفت إلى أن القاضية المصرية بعملها في الهيئات والجهات القضائية، حافظت على الاجتهاد سبيلا، والتفوق منهاجا، والجدية سلاحا، والعدالة هدفا منشودا، معربا عن سعادته الغامرة بمناسبة تعيين المرأة في مجلس الدولة.