أخبار عاجلة

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين -
ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء -
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور) -
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى -
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة -
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار -
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد -
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني) -
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار -
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

وزير العدل: تعيين القاضيات بمجلس الدولة يوم تاريخي

Print
وزير العدل: تعيين القاضيات بمجلس الدولة يوم تاريخي وزير العدل: تعيين القاضيات بمجلس الدولة يوم تاريخي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تعيين القاضيات في مجلس الدولة ومباشرتها العمل يعد بمثابة يوم تاريخي، لاسيما بعد تفعيل الاستحقاق الدستوري بهذا الشأن، مشيرا إلى أن المرأة المصرية لطالما كانت لديها مواقف وأدوار بارزة ساهمت في نهضة الأمة وبناء المجتمع.

وأكد وزير العدل، خلال الاحتفال الذي أقيم عقب أداء القاضيات المعينين بمجلس الدولة اليمين القانونية، الثلاثاء، أن الواجب يقتضي نسبة الفضل في دخول المرأة مضمار العمل بقضاء مجلس الدولة، إلى الرئيس عبدالفتاح الذي أصر على كفالة وتفعيل حقوقها الدستورية.

وأشار إلى أن المرأة المصرية، والتي سبق لها العمل بالقضاء في هيئات وجهات مختلفة، أثبتت تفوقا ملحوظا، علما ومسلكا، حتى وصلت إلى رئاسة الهيئات القضائية، ومن ثم فإن تعيينها بمجلس الدولة يعد امتدادا طبيعيا في هذا الطريق.

ولفت إلى أن القاضية المصرية بعملها في الهيئات والجهات القضائية، حافظت على الاجتهاد سبيلا، والتفوق منهاجا، والجدية سلاحا، والعدالة هدفا منشودا، معربا عن سعادته الغامرة بمناسبة تعيين المرأة في مجلس الدولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني)

بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني)

رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

يلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر.. ولي العهد البريطاني يزور مصر الشهر المقبل

يلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر.. ولي العهد البريطاني يزور مصر الشهر المقبل