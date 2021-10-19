باسيل: من المعيب وصف المنتشرين بأنهم لا يعرفون عن لبنان إلا «الكبة والصفيحة»

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رأى رئيس «التيار الوطني الحر» في لبنان، النائب جبران باسيل، بعد جلسة البرلمان، أن «ما حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة لقانون الانتخاب».

وقال جبران باسيل: «سنطعن بموضوع اقتراع المغتربين، لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه، وهذا خرق دستوري وسياسي ووطني»، مشيرا إلى أنه «من المعيب وصف المنتشرين بأنهم لا يعرفون عن لبنان إلا»الكبة والصفيحة«، وهم ليسوا زينة كما وصفهم البعض».