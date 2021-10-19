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باسيل: من المعيب وصف المنتشرين بأنهم لا يعرفون عن لبنان إلا «الكبة والصفيحة»

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باسيل: من المعيب وصف المنتشرين بأنهم لا يعرفون عن لبنان إلا «الكبة والصفيحة» باسيل: من المعيب وصف المنتشرين بأنهم لا يعرفون عن لبنان إلا «الكبة والصفيحة»

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رأى رئيس «التيار الوطني الحر» في لبنان، النائب جبران باسيل، بعد جلسة البرلمان، أن «ما حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة لقانون الانتخاب».

وقال جبران باسيل: «سنطعن بموضوع اقتراع المغتربين، لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه، وهذا خرق دستوري وسياسي ووطني»، مشيرا إلى أنه «من المعيب وصف المنتشرين بأنهم لا يعرفون عن لبنان إلا»الكبة والصفيحة«، وهم ليسوا زينة كما وصفهم البعض».

ولفت باسيل إلى أن «تحديد 27 مارس المقبل موعدا للانتخابات النيابية، هو تلاعب، في ظل أحوال الطقس من جهة، والصوم من جهة ثانية»، معربا عن أسفه «لأننا سألنا ولم نحصل على جواب عن موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر».

واعتبر أن «طريقة التصويت كانت مثيرة للجدل بسبب سرعتها»، مستغربا «الاعتراض على»الميغاسنتر«، بالرغم من أنها تسهل العملية الانتخابية».

وجاء ذلك بعد أن أبقى مجلس النواب في جلسته التشريعية على اقتراع المغتربين لـ128 نائبا، وبالتالي لم يتم استحداث 6 مقاعد لهم، أي أنهم سيصوتون مثل المقيمين في لبنان.

المصرى اليوم

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