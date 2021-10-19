أخبار عاجلة

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين -
ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء -
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور) -
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى -
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة -
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار -
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد -
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني) -
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار -
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة والضريبة" تحذّر من حسابات على مواقع التواصل تدّعي تصفير الضريبة أو تخفيضها

Print
"الزكاة والضريبة" تحذّر من حسابات على مواقع التواصل تدّعي تصفير الضريبة أو تخفيضها "الزكاة والضريبة" تحذّر من حسابات على مواقع التواصل تدّعي تصفير الضريبة أو تخفيضها
أكدت أنها تتبع طرقاً غير مشروعة وغير قانونية

‬حذّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية.

جاء ذلك في بيان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكدت فيه حرصها التام على التوعية بحقوق المكلّفين الخاضعين للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية في المملكة وضرورة عدم الانسياق خلف الأكاذيب والطرق غير المشروعة.

البيان جاء بعد ملاحظة الهيئة، انتشار حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدعي إمكانيتها تصفير الضريبة على المكلّف أو تخفيضها، وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وذلك من خلال الدخول بالبيانات الخاصة بالمكلّف للبوابة الإلكترونية للهيئة، الأمر الذي يعرّض المكلّف للعقوبات والمخالفات ومن أبرزها عقوبة التهرب الضريبي.

"الزكاة والضريبة والجمارك" حذرت من إعطاء أي بيانات خاصة بالمكلّف ومنها بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة لأي من هذه الحسابات أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال، مشددةً في الوقت ذاته على أنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذه الحسابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة

"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة

"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها

"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها