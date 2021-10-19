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"منشآت" تطلق النسخة الأولى من ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية

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"منشآت" تطلق النسخة الأولى من ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية "منشآت" تطلق النسخة الأولى من ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية
بجامعة حائل بمشاركة ممثلين للجهات الحكومية والشركات الكبرى

دشّنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية بنسخته الأولى الذي تستضيفه جامعة حائل، بمشاركة نخبة مختارة من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الكبرى والجامعات، إضافة إلى مقدمي الخدمات والمستثمرين المهتمين بتفعيل بيئة الابتكار التجاري في مناطق ومدن المملكة.

وينطلق الملتقى اليوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام؛ حيث سيعقد أكثر من 20 جلسة تفاعلية يقودها خبراء الابتكار التجاري، وذلك بهدف بحث فرص التعاون المقترحة بين أطراف المنظومة.

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دائم على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي، كما تحرص على اكتشاف المنشآت الابتكارية لتقديم الدعم لها وإتاحة الفرص أمامها لربطها بالجهات الاستثمارية والممكّنة وتشجيع المبتكرين والمتميزين في أنحاء المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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