حوار استراتيجي سوداني بريطاني بالخرطوم

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انطلقت بالخرطوم اليوم الثلاثاء، جولة الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني بقيادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، وفيكي فورد وزيرة الدولة للشؤون الافريقية بالمملكة المتحدة.

وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن ترحيبها الحار بالوزيرة فيكي فورد والوفد المرافق لها، منوهة بالعلاقات التاريخية التي ظلت تربط بين السودان والمملكة المتحدة، ومشيرة إلى أن ذلك الإرث العريق من الروابط التاريخية يشكل رصيداً ايجابيا يحفز على الانطلاق بالحوار الاستراتيجي نحو الاهداف الواعدة التي يصبو لها البلدان الصديقان، بما يدفع ويساعد على توطيد علاقات التعاون الثنائي وتطويرها في شتى المجالات. وأشادت السيدة الوزيرة بدعم بريطانيا للسودان ومساعدتها له على التغلب على تحديات مرحلة الانتقال الديموقراطي، ومعربة في ذات الوقت عن تطلع السودان إلى المزيد من الدعم البريطاني في هذا الخصوص.

من جانبها، شكرت الوزيرة البريطانية فيكي فورد، وزيرة خارجية السودان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة معربة عن سعادتها والوفد المرافق لها بزيارة السودان.

وأعربت فورد عن اعجابها بالانجازات الكبيرة التي استطاعت حكومة الفترة الانتقالية تحقيقها في فترة وجيزة على الرغم من التحديات الجمة التي واجهتها، واكدت انهم يعولون على الحوار الاستراتيجي في وضع الاسس القوية لقيام شراكة متينة مع السودان، كما اعربت عن التزام بلادها بالاستمرار في دعم وانجاح عملية التحول الديمقراطي في السودان في شتى المجالات مثل: تمكين النساء والشباب، والاصلاح القانوني، والعلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق العدالة الانتقالية، والاصلاح الاقتصادي، ودعم اتفاقية جوبا للسلام، فضلا عن تعزيز التعاون والتبادل الثقافي من خلال تفعيل دور المجلس الثقافي البريطاني.

ووجهت الوزيرة البريطانية الدعوة لوزيرة الخارجية السودانية والجانب السوداني للمشاركة في الجولة القادمة من الحوار بلندن بعد ستة اشهر من الان.

بدوره، استعرض خالد عمر يوسف وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني في كلمته جملة التحديات التي تواجهها حكومة الفترة الانتقالية، مستهلاً اياها بالاشارة إلى الوضع السياسي الحرج والدقيق الذي تمر به البلاد حاليًا، ومشددًا على ان السودان يمر في الواقع بعدة انتقالات وليس عملية انتقال واحدة، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تمثل في ضرورة إصلاح القطاع الأمني، وإصلاح التشوهات في القطاع الاقتصادي خصوصًا في ظل جائحة كورونا، وانفاذ اتفاق جوبا السلام وتوفير مقومات تطبيقه، وحماية المدنيين، واصلاح الخدمة المدنية، وانجاح دور السودان في الاقليم ومواجهة بعض التحديات الماثلة، واستكمال بناء مؤسسات الانتقال.

وأعرب عن تطلع السودان لدعم المجتمع الدولي وبريطانيا على وجه الخصوص في ذلك.

ومن المنتظر أن تتوالى جلسات جولة الحوار الاستراتيجي بين وفدي البلدين على مدى اليومين المقبلين .