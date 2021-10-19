تنفيذ مشروع محطة مياه «الهنادى» جنوب الأقصر بتكلفة 270 مليون بالتعاون مع الوكالة الأمريكية

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تابع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برفقة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمهندس محمد عويس أحمد مدير عام متابعة مشروع مياه الهنادى الأعمال الجارية بمشروع محطة مياه الهنادى جنوب الأقصر، حيث مثل الوفد كل من المهندس عاطف عزت عبدالسيد، ممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، والمهندس نفيد طارق، والدكتور محمد صديق، والدكتور محمد قنصوة عن مكتب سى دى إم سميث كيمونكس مصر-CDM Smith وممثلي مقاولي التنفيذ.

وقال وليد الادفاوي، المتحدث الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، إن مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر بحوالي 40 كم من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الاقصر والمزمع إنشاؤه بهدف تغذية حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قرى شرق إسنا (الشغب- الدبابية- المعلا- القضا- نجع أبوسعيد- الطوناب- الهنادى- الحميدات- الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف وجاءت محطة مياه الهنادي بطاقتها التصميمة 17000م3/يوم والتي يتم إنشاءها على مساحة 11.36 فدان لتخدم تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنية مصري والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبًا، وبهذا تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 365 مليون جنية مصرى والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

محطة مياه الهنادى جنوب الاقصر

وفي إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر نهو جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية أبريل 2023 طبقًا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب- سى دى إم سميث- كيمونكس مصر- CDM Smith.

محطة مياه الهنادى جنوب الاقصر

وتم تفقد مراحل المشروع والتي تم البدء في تنفيذها وتضم مبني الادارة والمعمل ومبنى الورشة والمخزن وأعمال الحفر في مبنى المولد وغرفة الحارس والسور وبرك تجميع الروبة.

محطة مياه الهنادى جنوب الاقصر

وأشاد الجميع بما يتم تنفيذه بالموقع بنسب انجاز عالية وطبقا للمخطط الزمني بالمشروع مع ضرورة مواصلة العمل ليل نهار حتي يتم نهو الاعمال قبل الموعد المخطط ليتم الاستفادة من المشروع والقضاء على شكاوى المواطنين بالمنطقة.