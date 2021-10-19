محافظ الأقصر يوجه بمتابعة تطهير مخرات السيول والبحيرات الصناعية أولاً بأول

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عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعًا بحضور محمد عبدالفتاح ادم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي الري والصرف وحماية النيل، بالإضافة إلى مسؤولي الزراعة وأملاك الدولة والتموين والصحة والجهات الأمنية، لمتابعة تنفيذ تكليفات اجتماع مجلس المحافظين.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على سرعة حصر التعديات التي تعوق المجري المائي، وإزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل والتي تعوق أعمال التطهير بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والرياح والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه.

ووجه «ألهم» بمتابعة تطهير مخرات السيول والبحيرات الصناعية أولاً بأول والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على مواجهة أية ظروف طارئة استعداداً لموسم الأمطار والتقلبات الجوية، كما وجه بسرعة اتخاذ اجراءات توفير الأراضي وتذليل كافة المعوقات للمضي في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وفي إطار الاستعداد للموسم السياحي، أكد محافظ الأقصر أن المحافظة تمتلك كافة المقومات لموسم سياحي، وأنها على أتم الاستعداد لاستقبال السائحين، مشدداً على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتلافي أي سلبيات سابقة، قائلاً: إن زوار محافظة الأقصر من كل دول العالم لابد أن يلاقوا المعاملة الجيدة التي تؤدي إلى عودتهم مرة أخرى.

وأعطى محافظ الأقصر تعليمات مشددة بالمرور على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، وضبط أي مخالفات، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو تلاعب في قوت المواطنين.

وفي سياق آخر، وجه محافظ الأقصر بزيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة والثابتة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكداً أنه بدءاً من يوم 15 نوفمبر سيتم منع أي موظف لم يحصل على التطعيم بلقاح كورونا من الدخول إلى مقر عمله، وذلك طبقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.