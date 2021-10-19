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تأمين أعمدة الإنارة العمومية بغلاف معدنى ديكوري في الأقصر

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تأمين أعمدة الإنارة العمومية بغلاف معدنى ديكوري في الأقصر تأمين أعمدة الإنارة العمومية بغلاف معدنى ديكوري في الأقصر

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أوضحت المهندسة ماري روحي، مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة، أنه جاري تنفيذ أعمال تركيب غلاف معدنى ديكوري على كل أعمدة الإنارة القائمة، وذلك بهدف تحقيق الجانب التأميني وعدم وجود أي أسلاك أو كابلات خارجية لضمان سلامة المواطنين مع مراعاة المظهر الجمالي.

وأضافت أنه من خلال استخدام هذه الأغلفة المعدنية سيتم تحويل أعمدة الإنارة إلى أعمدة ديكورية، كما أنه تم مراعاة اختيار أغلفة سهلة الفك والتركيب للتأكد من سير أعمال الصيانة بشكل دوري.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تعد الأولى على مستوى المحافظات تنفيذاً لمشروع تأمين اعمدة الإنارة بشكل جمالي.

وذلك في ضوء أعمال التطوير والتنمية الشاملة بمحافظة الأقصر للموسم السياحى الجديد جاءت وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ أعمال تأمين لكافة أعمدة الإنارة العمومية.

المصرى اليوم

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