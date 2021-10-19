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للمحافظة على الطبيعة.. التخلص من "طائرة أبها" بعد عزوف المستثمرين

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للمحافظة على الطبيعة.. التخلص من "طائرة أبها" بعد عزوف المستثمرين للمحافظة على الطبيعة.. التخلص من "طائرة أبها" بعد عزوف المستثمرين
أمانة عسير: توجّهات واعدة لتطوير وتحسين موقع "سما أبها" بما يليق بالمنطقة

للمحافظة على الطبيعة.. التخلص من

أوضحت أمانة منطقة عسير أنه نظراً لتقادم هيكل طائرة "سما أبها" وتعرضها للتلفيات، مما جعله غير صالح للاستخدام، فقد تقرر التخلص من هيكل الطائرة، خصوصاً في ظل عزوف المستثمرين عن التقدم لاستثمارها، وانسحاب من تقدم منهم، مما جعلها عبئاً على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما أبها.

وأكدت أمانة عسير أن المنطقة لديها الآن توجهات واعدة لتطوير وتحسين موقع "سما أبها"، بما يليق بمنطقة عسير ومواطن عسير والمستثمرين، وبما يتوافق مع استراتيجية منطقة عسير.

وجاءت هذه الخطوة سعياً من الأمانة للمحافظة على الخصائص الطبيعية لتلك القمم البهية، ولتهيئة مواقع جديدة؛ استعداداً لطرحها للاستثمار بما يتواءم مع استراتيجية هيئة تطوير المنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الموقع بمساحته الأشمل و بالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سماء أبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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