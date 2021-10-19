أخبار عاجلة

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين -
ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء -
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور) -
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى -
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة -
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار -
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد -
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني) -
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار -
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غرفة ينبع تدعو مخالفي نظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم

Print
أكدت على ضرورة الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية

غرفة ينبع تدعو مخالفي نظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم

دعت غرفة ينبع مخالفي نظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية.

وقال رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي: إنه تقدم لرواد الأعمال الراغبين في سد فجوة التستر التجاري خدمات التدريب والتأهيل في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة وفقًا لرؤية 2030.

جاء ذلك بعد أن نظمت الغرفة بالتعاون مع اتحاد الغرف ، ورشة عمل بعنوان "استفد من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.. وتقدم بأمان".

وقد تناولت الورشة التعريف بالفترة التصحيحية وعقوبات مخالفي نظام التستر التجاري التي تصل مخالفتها إلى سجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وتحويل أموال المنشأة إلى الخزينة العامة للدولة وإلغاء الترخيص التجاري وشطب السجل.

وجرى خلال الورشة عرض مزايا الفترة التصحيحية التي تُعفى من العقوبات والمخالفات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، وتُعفى أيضًا من ضريبة الدخل بأثر رجعي، والحصول على ترخيص استثماري نظامي، والتمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية، والتمتع بكل الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل، إضافة إلى خيارات التصحيح والاستثمار المتاحة للأجنبي والفئات المستهدفة للتصحيح وآلية خطوات التقدم لتصحيح أوضاع المخالفين ومسار تصحيح الأوضاع.

وأوضح رئيس الغرفة أن "الورشة تأتي بهدف استقبال الراغبين بتصحيح أوضاعهم من مخالفي النظام بالغرف التجارية بكل مناطق المملكة، وتقديم الدعم اللازم لهم وتوعيتهم وإرشادهم امتدادًا للمبادرات الحكومية والمساعي الحثيثة للقضاء على التستر التجاري الذي يستنزف اقتصادنا الوطني، وما يتسبب به من آثار سلبية كالاحتكار وانتشار الغش وزيادة البطالة.

وتستهدف كذلك سد فجوة التستر التجاري عن طريق تشجيع رواد الأعمال وتمكينهم من الدخول لمجالات جديدة للاستثمار الناتجة عن المنشآت التي صححت أوضاعها في مختلف الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق".

كما بين أمين عام الغرفة ماجد عويد الرفاعي، أن الغرفة تستقبل من خلال وحدة استقبال طلبات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بمحافظة ينبع والمحافظات المشمولة بخدمات الغرفة.

غرفة ينبع تدعو مخالفي نظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي

"مدخلي": السعودية تعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر لاستشراف مستقبل البيئة العالمي

جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي» يحتفل بالذكرى 76 لتأسيس الأمم المتحدة

جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي» يحتفل بالذكرى 76 لتأسيس الأمم المتحدة

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021