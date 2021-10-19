"الأدب والنشر" تنظّم فعالية "قافلة الورد" بمشاركة شعراء الطائف

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في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم، تنظيم فعالية "قافلة الورد" الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء منطقة الطائف، والتي ستتنقّل بين الرياض والقصيم وحائل والجوف، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، وحضورها متاح لعموم أفراد المجتمع من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/poetry_night.

ويشارك في "قافلة الورد" كلٌ من الشعراء: عيضة السفياني، أحمد الهلالي، وأمين العصري، ووفاء خنكار، ولطيفة العصيمي، ومحمد أبو نمال، والذين سيحيون أمسياتٍ شعرية في فندق كراون بلازا الواحة في الرياض 22 أكتوبر، وفندق موفنبيك في القصيم 24 أكتوبر، وفندق ملينيوم في حائل 26 أكتوبر، ومركز الملك عبدالله الثقافي في الجوف 28 أكتوبر، ويقدمها المذيع أحمد الجدعي.

وتأتي القافلة ضمن مبادرة قوافل الشعراء الثقافية التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة من أجل إثراء الحراك الأدبي المحلي، وخلق قنوات اتصال مباشر بين المبدعين والجمهور.