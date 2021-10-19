أخبار عاجلة

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين -
ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء -
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور) -
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى -
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة -
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار -
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد -
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني) -
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار -
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأدب والنشر" تنظّم فعالية "قافلة الورد" بمشاركة شعراء الطائف

Print
"الأدب والنشر" تنظّم فعالية "قافلة الورد" بمشاركة شعراء الطائف "الأدب والنشر" تنظّم فعالية "قافلة الورد" بمشاركة شعراء الطائف
في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم، تنظيم فعالية "قافلة الورد" الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء منطقة الطائف، والتي ستتنقّل بين الرياض والقصيم وحائل والجوف، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، وحضورها متاح لعموم أفراد المجتمع من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/poetry_night.

ويشارك في "قافلة الورد" كلٌ من الشعراء: عيضة السفياني، أحمد الهلالي، وأمين العصري، ووفاء خنكار، ولطيفة العصيمي، ومحمد أبو نمال، والذين سيحيون أمسياتٍ شعرية في فندق كراون بلازا الواحة في الرياض 22 أكتوبر، وفندق موفنبيك في القصيم 24 أكتوبر، وفندق ملينيوم في حائل 26 أكتوبر، ومركز الملك عبدالله الثقافي في الجوف 28 أكتوبر، ويقدمها المذيع أحمد الجدعي.

وتأتي القافلة ضمن مبادرة قوافل الشعراء الثقافية التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة من أجل إثراء الحراك الأدبي المحلي، وخلق قنوات اتصال مباشر بين المبدعين والجمهور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة

"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة

"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها

"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها