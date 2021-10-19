«تعليم قنا» يُدشن مبادرة «معًا ضد كورونا»

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دشنت مديرية التربية والتعليم بقنا مبادرة (معًا ضد كورونا) بمدارس المديرية، تحت رعاية الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الأستاذ صابر زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية وتنفيذ إدارة التربية الصحية والسكانية والبيئية.

وأعلن «خالد» أن المبادرة التي تتم بالتنسيق مع الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة وقطاع خدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادي وجمعية الهلال الأحمر المصري، تهدف إلى تنمية الوعي الصحى والثقافي لطلاب المدارس والالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيقها بشكل اعتيادي لتصبح ثقافة سائدة، مشيرًا إلى انها تستغرق أسبوعين حيث تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث يتم تخصيص مدرسة بكل ادارة تعليمية لعقد الندوة بمحاضرة طبيب من مديرية الصحة ومختص من التأمين الصحي أو جمعية الهلال الأحمر.

وأضاف أن المبادرة تستهل فعاليتها من مدرسة أبوتشت الثانوية الجديدة بنات والتي تستضيف طلاب مدارس ابوتشت الثانوية بنين والنواهض وفصول السليمات ومدرسة الشهيد كمال عبدالرحيم عيس وفصول الكرنك وسمهود والحرية الرسمية للغات، بحيث يمثل المدرسة عدد محدود من الطلاب يتم تكليفهم بنقل الفكرة إلى زملائهم والتعبير عما استفادوه بالندوات عن طريق الإذاعة المدرسية والبانرات ومجلات الحائط وغيرها من الوسائل التي تعزز نشر الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور أيضًا.