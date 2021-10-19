التحفظ على نصف طن لحوم ودواجن مجهولة في الإسكندرية

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر تم ضبطها داخل اماكن لتجهيز الوجبات الخاصة بالمطاعم .

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات رقابية على المطاعم وأماكن تجهيز الوجبات وأسواق الدواجن واللحوم خاصة في المواسم والأعياد خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مناطق شرق المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بأحد أماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة بالاسكندرية عبارة عن «100 دجاجة مخليه زنة الواحدة 1.5 كجم بإجمالي كميات 150 كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، و140 دجاجة كاملة بدون أحشاء بإجمالي كميات 210 كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، و130 كجم صدور فراخ مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، 90 كجم لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإخطار النيابة العامة قررت التحفظ على المضبوطات وباشرت التحقيق.

