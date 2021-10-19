السفير المصري في ليبرفيل يلتقي برئيس الجمعية الوطنية الجابونية

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التقى السفير سيف الله قنديل، سفير مصر في ليبرفيل، بفوستين باكومي، رئيس الجمعية الوطنية الجابونية، حيث تطرق اللقاء إلى سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الجابونية، كما ناقش الطرفان العلاقات الثُنائية بين البلديّن على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والاستثمارية.

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن تقدير الشعب الجابوني لمصر حكومةً وشعباً، حيث أشاد بالعلاقات المصرية الجابونية مُبدياً استعداد بلاده الدفع قُدماً بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.

قدّم الشكر للحكومة المصرية بالنيابة عن ممثلي الشعب الجابوني على دعمها المستمر لبلاده في شتى المجالات، ومشيرًا في هذا الصدد إلى المستشفى المصري الجابوني الذي اعتبره رمزاً للصداقة المصرية الجابونية.