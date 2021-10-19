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محافظ كفر الشيخ يناقش خطة الطرق

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محافظ كفر الشيخ يناقش خطة الطرق محافظ كفر الشيخ يناقش خطة الطرق

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، المهندس نصر محمد طبيخ، رئيس قطاع هيئة الطرق «كفر الشيخ والبحيرة»، والذي تولى مهام منصبه الجديد، وكان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، بالوادي الجديد.

وناقش محافظ كفر الشيخ ونائبه رئيس قطاع هيئة الطرق، خلال اللقاء خطة رصف الطرق التي تشهدها المحافظة بالمدن والقرى، ونسب التنفيذ وما تم الانتهاء منه، وخطة العمل في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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