«الداخلية» تكشف ملابسات خطف موبايل أحد الاشخاص اثناء بث مباشر في القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع «فيس بوك» يتضمن خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيـام 3 أشخاص «مجهولين» يستقلـون دراجة نارية «غير معلوم أرقام لوحاتها» بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار»

وأضافت: «بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه مستخدم الصفحة المشار إليهـا (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناه ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية» .

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإسلوب «الخطف»، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»