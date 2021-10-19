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مدرب منتخب المانيا يغيب عن إجتماع «فيفا» مع مدربى المنتخبات لمناقشة تعديلات المونديال

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مدرب منتخب المانيا يغيب عن إجتماع «فيفا» مع مدربى المنتخبات لمناقشة تعديلات المونديال مدرب منتخب المانيا يغيب عن إجتماع «فيفا» مع مدربى المنتخبات لمناقشة تعديلات المونديال

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أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم، في بيان رسمى نشرتة وكالة الأنباء الألمانية أن هانز فليك، المدير الفني للمانشافت، لن يشارك في المؤتمرين اللذين ينظمهما الاتحاد الدولي «فيفا» عبر تقنية الفيديو خلال هذا الأسبوع، ويتعلقان بإمكانية إقامة بطولة كل عامين. وذكر فيفا إن كل مدرب لمنتخب وطني للرجال، تمت دعوته لحضور الاجتماعين، يومي الثلاثاء والخميس.

وتسببت الإصلاحات المقترحة على الأجندة الدولية في جدل كبير، حيث عارض الاتحاد الأوروبي (يويفا)، واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، الفكرة.

كما انتقدت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا هذه الخطط، وسيقود المناقشات في الاجتماعين، آرسين فينجر المسؤول عن التطوير في الفيفا.

وقال فينجر في بيان «ستلعب مشاركة مدربي المنتخبات الوطنية دورا بارزا في هذا النقاش».

وأضاف، فرص اللقاء بيننا قليلة ومتباعدة لكن يجب أن نستغل هذه المناسبة لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعا على الحفاظ على المكانة الفريدة لكرة القدم عالمي.

وكان فينجر قال إن الفيفا يفكر في إقامة كأس العالم وبطولة أوروبا كل عامين مع مراجعة جدول المسابقات على أن يعتمد على جدول مضغوط لمباريات التصفيات وضرورة وجود فترات راحة من أجل اللاعبين.

ويعد فينجر مستشارا مقربا من جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وقال إن الوضع الحالي بإقامة كأس العالم كل أربع سنوات غير عادل بالنسبة للاعبين ويجب أن يكون التركيز على اللعب في «بطولات ذات قيمة».

ويعتقد المدرب الفرنسي أيضا أنه يجب تقليص عدد مرات التوقف الدولي لخوض مباريات خلال موسم البطولات المحلية.

المصرى اليوم

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