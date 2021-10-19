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جواو وسواريز يهددان ليفربول في تشكيلة أتلتيكو مدريد

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جواو وسواريز يهددان ليفربول في تشكيلة أتلتيكو مدريد جواو وسواريز يهددان ليفربول في تشكيلة أتلتيكو مدريد

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في مواجهة من العيار الثقيل سيتحدد على إثرها بشكل كبير ترتيب هذه المجموعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، يحل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلاً على بطل الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد.

وتأتي مباراة الليلة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه ليفربول في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويدرك الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد صعوبة المباراة أمام فريق ليفربول بكوكبة نجومه وعلى رأسهم القناص المصري الخطير محمد صلاح.

وينتظر أن يخوض دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد المباراة أمام ليفربول بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

في خط الدفاع: تريبيه وفيليبي وخيمينيز وهيرموسو.

في خط الوسط: كاراسكو وماركوس يورينتي وكوكي.

في خط الهجوم: توماس ليمار وجواو فيليكس ولويس سواريز.

المصرى اليوم

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