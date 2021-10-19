محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المدن انتظام سير اللجان المكلفة بتطعيمات كورونا

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير اللجان المكلفة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعاملين والمترددين على المنشأت الحكومية ،وأماكن تجمعات المواطنين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتيسير على المواطنين في تسجيل بياناتهم لتلقي اللقاح، وتقديم كافة سبل الدعم للفرق الطبية المكلفة بإجراء التطعيم ضد الفيروس ،حرصاً على سلامتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى على المنشأت الحكومية العامة والخاصة، وأماكن تجمعات المواطنين للتأكد من حصول أصحابها والعاملين في كافة المديريات والمنشآت الحكومية العامة والخاصة، والهيئات والشركات ،والبنوك والمحال العامة ،والمواقف والأسواق، بنطاق المحافظة، للتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة تحليل للفيروس (pcr) كل ثلاثة أيام قبل الانتظام في العمل ،والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن أو أي تجمعات دون الحصول على التطعيم، والتأكد من وضع بيان مبين به عدد العاملين الحاصلين على اللقاح ،و في حالة المخالفة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإعداد تقرير يومي للعرض لاتخاذ مايلزم.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، ومركز الحسينية، ومدينة منشأة أبوعمر، بتشكيل لجان للمرور على المنشأت الحكومية والمحال التجارية، لتسجيل بيانات المواطنين لإعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

كان محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 84 84 لسنه 2021، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المركز أو المدينة المختص، وعضوية كلا من مديري الإدارات «الصحية، المتابعة الميدانية، التفتيش المالى والادارى»، ومديري مكتبي العمل والسلامة والصحة المهنية بالمركز أو المدينة.