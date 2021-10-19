ناردين فرج تكشف سبب عدم تقديمها النجمين المغربيين مع محمد رمضان في افتتاح الجونة

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كشفت الإعلامية ناردين فرج سبب عدم تقديمها النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي، الذين شاركا الفنان محمد رمضان الفقرة الغنائية في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5.



ونشرت «فرج»، صورة للنجمين المغربيين عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«بيان للتوضيح فيما يتعلق بالانتقادات حول عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي يهمني توضيح ما يلي».

وأضافت «ناردين» في منشورها: «لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية، لم يطلب منى المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الأغنية والنجوم المشاركين فيها».

وتابعت :«ما كان مقرر ومتفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان، لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لإنهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية وأن بصحبته نجوم آخرين، تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريد وان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم».

واختتمت حديثها قائلة :«غني عن البيان أنني أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية».

كان المطرب العالمي من أصل مغربي ريد وان قد عبر عن استياءه من تجاهل مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن مشاركته في حفل الافتتاح مع محمد رمضان والملحن المغربي نعمان بلعياشي خلال تقديمهم أغنية «جو البنات»، حيث قدمت «ناردين فرج» محمد رمضان فقط، ماسبب حملة غضب كبيرة من فناني المغرب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ضد مهرجان الجونة السينمائي.