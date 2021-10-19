"العنزي" يكرم فريق التبرع بالأعضاء في "سعود الطبية"

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لحصول المدينة على المركز الأول في حالات التبرع

كرم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، فريق التبرع بالأعضاء بالمدينة نظير حصول المدينة على المركز الأول على مستوى المملكة في حالات التبرع لعامي 2019 و2020؛ وفقًا لمؤشر المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وأتى هذا التكريم بعد أن وصل عدد المستفيدين من زراعة الأعضاء إلى 47 مريضًا، تلقّوا الأعضاء من 14 متبرعًا؛ منها الكلى والكبد والقلب والرئتان والبنكرياس.

وأكدت المدينة أن التبرع بالأعضاء يعد ركيزة أساسية في رفع المعاناة للمرضى ذوي الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي وفشل الكبد والقلب والرئة، ويعمل على تخفيف معاناتهم وتقليل زياراتهم للمستشفيات للعلاج والمتابعة؛ مما يحسن حياتهم اليومية.