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"إغاثي" الملك يوزع 53 طنًّا من السلال الغذائية للنازحين المتضررين بمأرب

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المركز يواصل الحملة التطوعية السادسة في مخيم الزعتري بالأردن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات طارئة شملت 53 طنًّا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية للمتضررين من نازحي مديريتي الجوبة والعبدية بمحافظة مأرب، استفاد منها 3,000 فرد.

وأشاد المدير العام للجنة العليا للإغاثة بمحافظة مأرب أمين عزيز بالدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة النازحين المتضررين بالمحافظة.

يذكر أن مديريتي الجوبة والعبدية والمديريات المجاورة شهدت خلال الأيام الماضية أحداثًا إنسانية صعبة أدت إلى نزوح عدد من الأسر إلى المديريات الآمنة بمأرب.

على جانب آخر واصل المركز الحملة التطوعية السادسة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وتشتمل الحملة على تقديم الخدمات في القطاعات الطبية والتعليمية والتدريبية، بالإضافة للدعم والتمكين من خلال متطوعين من المملكة، وكذلك بعض المتطوعين من الدارسين السعوديين في الجامعات الأردنية في برامج التطوع في مركز الملك سلمان للإغاثة.

مما يذكر أن هذه الحملة ستستمر بحول الله إلى يوم الخميس القادم، وستستمر فعالياتها في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي وتطوير مهارات المعلمين، وكذلك بعض الأنشطة الخاصة بالأطفال في مخيم الزعتري.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها المركز إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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