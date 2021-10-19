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مجلس الأمن: جلسة مفتوحة اليوم لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية

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مجلس الأمن: جلسة مفتوحة اليوم لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية مجلس الأمن: جلسة مفتوحة اليوم لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية

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يعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة برئاسة كينيا، لبحث الانتهاكات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، وضرورة حشد العمل الدولي لمواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأكد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء، أهمية هذه الجلسة كونها تأتي بعد إلقاء كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سوف يتم تحويلها لخارطة طريق للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ ما جاء في هذه الكلمة الهامة.

وأوضح عوض الله أن الحراك مستمر على مستوى المؤسسات الدولية والأممية، مبينا أن القرارات الخاصة بفلسطين في هذه المؤسسات تنتج آليات عمل بما فيها لجان تحقيق في مجلس حقوق الإنسان والذي انضمت له مؤخرا 13 دولة جديدة، وتحويل الحراك الدبلوماسي إلى آليات عمل فعلية، والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية.

وتابع عوض الله أن وزير الخارجية والمغتربين سيلقي كلمة في المؤتمر العام لليونسكو في 13 من الشهر المقبل، لبحث القرارات المتعلقة بفلسطين خاصة القدس والتعليم ومحاولات تقويض وكالة الاونروا.

وفيما يتعلق بلجنة الحوار الاستراتيجي لعودة فلسطين للاتحاد الافريقي ومنع اسرائيل من التغلغل في القارة الافريقية، أضاف عوض الله أن العمل بهذا الشأن مستمر من خلال سفراء دولة فلسطين بالخارج، والوزراء والمبعوثين الخاصين.

المصرى اليوم

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