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30 أكتوبر.. استئناف المتهم بـ «التحرش» بـ «فتاة المترو» على حكم حبسه

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30 أكتوبر.. استئناف المتهم بـ «التحرش» بـ «فتاة المترو» على حكم حبسه 30 أكتوبر.. استئناف المتهم بـ «التحرش» بـ «فتاة المترو» على حكم حبسه

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حدّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 30 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات استئناف المتهم بالتحرش بفتاة المترو في محطة السادات على حكم حبسه 3 سنوات و6 أشهر.

كانت «جنح قصر النيل» قضت بحبس المتهم 3 سنوات و6 أشهر وتغريمه ألف جنيه على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق - بمحطة السادات - بإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وذلك بعد خمسة أيام من يوم حدوث الواقعة.

وشاهدت جهات التحقيق آلات المراقبة بمحطة مترو السادات، فأبصرت الجاني مُتتبعًا المجني عليها عقب ترجلهما من عربة المترو، حتى خروجها من المحطة.

وعقب تحديد الشرطة شخص المتهم، ضبطته نفاذًا لأمر النيابة العامة وعُثر بحوزته على جوهر مخدر، واستجوبته النيابة العامة فقرر ارتكابه ما صُوِرَ بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي مُنكرًا تعرضه للمجني عليها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًٍا، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.

المصرى اليوم

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