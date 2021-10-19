تعديلات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام بطل النيجر في دوري الأبطال

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استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، على إجراء بعض التعديلات في تشكيلة الفريق أمام الحرس الوطنى المقررة السبت المقبل في إياب دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الإنتقادات التي طالت الفريق في مباراة الذهاب.

وينتظر أن تتضمن التعديلات إعادة المغربي بدر بانون إلى التشكيلة الأساسية على حساب ياسر إبراهيم بدفاع الأهلي بجوار أيمن أشرف في لقاء الإياب، والبدء بأكرم توفيق على حساب محمد هانى الذي عاد للمشاركة في المباراة الأخيرة.

فضلا عن عودة مجدى قفشة للمشاركة بعد غيابه عن رحلة النيجر لظروف زفافه، بينما يحرس على لطفى حراسة المرمى لظروف إصابة محمد الشناوى بجانب تثبيت باقى المراكز التي تضم حمدى فتحى وعلى معلول وديانج والسولية وكهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.