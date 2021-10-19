«الوكالة الأمريكية للتنمية» تتابع تنفيذ خطة السنة الثالثة لمشاريع المياه والصرف الصحي بالأقصر

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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، الثلاثاء، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يمثله كل من المهندس عاطف عزت عبدالسيد، رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، والمهندس محمد على صبري، نائب مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة IWSST الممول من الوكالة الأمريكية، وعدد من مسؤولي وخبراء المشروع بالمكتب الاستشاري Tetra Teck، لعرض ما تم إنجازه بشركة الأقصر من خلال مشروع IWSST خلال السنة السابقة 2020/2021 وما سيتم تفديمه من دعم خلال السنة الثالثة بالمشروع 2021/2022، وذلك استكمالاً لأهداف المشروع الأربعة من (إدارة الأصول- الكفاءة التشغيلية- جودة الخدمة واستعادة التكلفة).

وقال وليد الإدفاوي، المتحدث الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، إنه تقدم الخبراء بعرض مختصر لما تم لتنفيذ الأهداف المرجوة من المشروع، إعداد المستندات والبدء في إجراءات الطرح الخاصة بنظام إدارة وصيانة الأصول المتكامل الجديد والذي تم إختيار نظام MAXIMO IBM لإدارة وصيانة الأصول، وذلك بمجموعة من الدورات وورش العمل المكثفة لتوحيد تكويد شجرة الأصول.

وانه تم إختيار 4 معامل لمحطات مياه شرب كبرى بالأقصر ومعمل محطة معالجة مياه الصرف الصحى للحصول على شهادة الجودة (ISO 17025)، وما تم لتأهيل هذه المعامل، والدورات التدريبية لمجموع الكيميائيين بهذه المعامل للتأهيل على إعداد متطلبات الأيزو، ودعم مثيلهم بكل معامل الشركة، وهي برنامج تحديث قاعدة بيانات العملاء (CBA)، وبرنامج (DMZ) للوقوف على القراءات الفعلية لعدادات العملاء وعدادات قياس تصرف محطات مياه الشرب، وعرض البرامج التي يتم استكمالها خلال السنوات القادمة من تأهيل لمهندسي التشغيل والصيانة، ومهندسى الطاقة.

وأشاد المهندس عاطف عزت بالمجهود الذي قام به المشروع كما أثنى اللواء محمد يحيى كمال رئيس الشركة على أهمية دعم المشروع IWSST من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية متمنياً مزيد من الدعم والتعاون المثمر لدفع عجلة التنمية بمصر.