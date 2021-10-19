بطل تنزانيا يصل القاهرة الخميس لمواجهة بيراميدز

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تلقى نادي بيراميدز إخطارا من نظيره نادي عزام التنزاني بشأن موعد وصوله للقاهرة لخوض مباراة إياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.

أوضح النادي في إخطاره أن بعثته ستصل إلى القاهرة فجر الخميس المقبل عبر الخطوط الجوية الأثيوبية، على أن يكون وفد من بيراميدز في استقبال البعثة بالمطار لإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول لمقر فندق الإقامة وتلبية كافة احتياجاتها.

وتقرر أن يؤدي الفريق التنزاني تدريبه يوم الخميس بالملعب الفرعي للدفاع الجوي، على أن يخوض مرانه الأساسي في التاسعة من مساء الجمعة على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع طبقا للائحة الكاف، على أن يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثالثة عصر الجمعة بأحد فنادق التجمع الخامس لوضع الترتيبات الخاصة باللقاء.