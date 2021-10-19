فايا يونان تعود لمصر بحفل غنائي في دار الأوبرا بعد غياب عامين

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تستعد المطربة السورية فايا يونان لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في مصر بعد غياب طويل، تطل خلالها على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وذلك مساء الإثنين 8 نوفمبر.

وتعود فايا بهذه الإطلالة إلى جمهورها المصري بعد غياب دام أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها الغنائية في القاهرة، وأول ظهور جماهيري لها بمصر بعد فترة كورونا، وتفاجئ بها محبيها بظهور موسيقي مختلف عن المعتاد بإطلالة أوركسترالية تضع بها لمستها الخاصة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية.

وتغني فايا يونان في الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها، مثل «بيناتنا في بحر» و«حب الأقوياء» و«غن» و«احب يديك»، مع تقديمها أغاني أشهر الأغنيات المصرية الكلاسيكية على طريقتها الخاصة لأول مرة.

وتنشغل فايا يونان حالياً في التحضير لأعمالها الجديدة بعد أغنية «متل اليوم» التي أطلقتها مطلع موسم الصيف، بعد سنتين من ظهور ألبومها الثاني «حكايا القلب».

كما تأتي زيارتها المرتقبة إلى مصر في إطار جولة فنية عربية بعد التوقف القسري بسبب أزمة كورونا العالمية، والتي استهلتها بحفل غنائي في أوبرا دبي، ومن ثم حفلها في مملكة البحرين.