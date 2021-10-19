أخبار عاجلة

ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء -
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور) -
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى -
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة -
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار -
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد -
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني) -
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار -
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور) -
حاكم دبي: سنتوجه إلى كوكب الزهرة ولن يقف طموحنا عند أي سقف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منع من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

Print
منع الزمالك من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر منع من اللعب علي استاد القاهرة حتي 5 نوفمبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي لخوض مبارياته باستاد القاهرة في مسابقة الدوري الممتاز، عندما يستضيف الأهلي في الجولة الثالثة يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر في الثامنة مساءً.

ويخوض الفريق مباراته أمام إنبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري باستاد الدفاع الجوي .

ثم يعود الفريق لخوض ثانية مبارياته باستاد القاهرة في مسابقة الدوري الممتاز عندما يستضيف البنك الأهلي في الجولة الخامسة يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر في الثامنة مساءً.

وكانت رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري أعلنت عن مواعيد مباريات أول ٨ جولات من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢١-٢.٢٢.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى: الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر الحالي باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الثانية: طلائع الجيش والزمالك يوم الأحد ٣١ أكتوبر باستاد برج العرب في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الثالثة: الزمالك والأهلي يوم الجمعة ٥ نوفمبر المقبل باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة الرابعة: الإسماعيلي والزمالك يوم الجمعة ١٩ نوفمبر باستاد الإسماعيلية في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الخامسة :الزمالك والبنك الأهلي يوم الإثنين ٢٢ نوفمبر باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم الخميس ٢٥ نوفمبر باستاد بتروسبورت في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة السابعة: المقاولون العرب والزمالك يوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة: الزمالك وغزل المحلة يوم السبت ٢٥ ديسمبر باستاد القاهرة في الخامسة والنصف مساءً.

يذكر أن الزمالك كان قد توج بالدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق، في الموسم الماضي وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر الآن لـ مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الثلاثاء 26-10-2021

بث مباشر الآن لـ مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الثلاثاء 26-10-2021

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الثلاثاء 26-10-2021

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الثلاثاء 26-10-2021

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

بث مباشر الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022

بث مباشر الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري 2021-2022