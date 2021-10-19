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يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مبارياته باستاد القاهرة في مسابقة الدوري الممتاز، عندما يستضيف الأهلي في الجولة الثالثة يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر في الثامنة مساءً.

ويخوض الفريق مباراته أمام إنبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري باستاد الدفاع الجوي .

ثم يعود الفريق لخوض ثانية مبارياته باستاد القاهرة في مسابقة الدوري الممتاز عندما يستضيف البنك الأهلي في الجولة الخامسة يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر في الثامنة مساءً.

وكانت رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري أعلنت عن مواعيد مباريات أول ٨ جولات من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢١-٢.٢٢.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى: الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر الحالي باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الثانية: طلائع الجيش والزمالك يوم الأحد ٣١ أكتوبر باستاد برج العرب في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الثالثة: الزمالك والأهلي يوم الجمعة ٥ نوفمبر المقبل باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة الرابعة: الإسماعيلي والزمالك يوم الجمعة ١٩ نوفمبر باستاد الإسماعيلية في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الخامسة :الزمالك والبنك الأهلي يوم الإثنين ٢٢ نوفمبر باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم الخميس ٢٥ نوفمبر باستاد بتروسبورت في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة السابعة: المقاولون العرب والزمالك يوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة: الزمالك وغزل المحلة يوم السبت ٢٥ ديسمبر باستاد القاهرة في الخامسة والنصف مساءً.

يذكر أن الزمالك كان قد توج بالدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق، في الموسم الماضي وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.