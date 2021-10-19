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وزيرة الاقتصاد البلغارية تستقبل السفير المصري في صوفيا

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وزيرة الاقتصاد البلغارية تستقبل السفير المصري في صوفيا وزيرة الاقتصاد البلغارية تستقبل السفير المصري في صوفيا

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استقبلت وزيرة الاقتصاد البلغارية daniela vezieva، صباح اليوم 19 أكتوبر الجاري، السفير خالد عمارة، سفير جمهورية العربية في صوفي

تناول اللقاء مُجمل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ضوء الأهمية التي توليها مصر وبلغاريا لدفع تلك العلاقات وتطويرها، وأهمية الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة بهما لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات الزراعة العضوية والإنتاج الزراعي المُصنع، والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير آليات التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة. واتفق الجانبان على مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

المصرى اليوم

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