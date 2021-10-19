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وليد صلاح الدين يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موسيماني

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وليد صلاح الدين يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موسيماني وليد صلاح الدين يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موسيماني

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وجه وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام الماضية.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية: «يجب على جماهير النادي الأهلي أن تقف بجوار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وتدعم الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني»، مضيفًا: «لازم نصبر على موسيماني، خاصة أننا مازلنا في بداية الموسم».

وأضاف: «موسيماني هو الذي اختار اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الماضي، على رأسهم الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب إفريقي بيرسي تاو»، مؤكدا: «حتى هذه اللحظة الفريق لم يكتمل الصفوف، لعدم قيد الصفقات الجديدة في القائمة الإفريقية، لذلك يجب الصبر على المدير الفني».

وتابع: «في الفترة الماضية كان لا يوجد بديل لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، ولكن حاليًا أحمد عبدالقادر وعمار حمدي، يستطيعان تعويض غيابه حال اكتمال جاهزيتهما الفنية والبدنية».

المصرى اليوم

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