انسحاب أنس جابر من بطولة موسكو للتنس بسبب الإصابة

غادرت نجمة التنس التونسي والعربي أنس جابر، اليوم الثلاثاء، بطولة موسكو، من الدور الأول، بعد انسحابها أمام الروسية إيكاترينا اليكساندروفا المصنفة 37 عالميا، بعد مرور 30 دقيقة فقط من اللعب.

ولم تكن جابر في أحسن حالاتها، فخسرت المجموعة الأولى 1-6، قبل أن تنسحب في بداية المجموعة الثانية حين كانت الروسية متقدمة 1- 0، بسبب الإصابة التي عانت منها التونسية منذ البداية، لتمر الروسية للدور ثمن النهائي.

وكانت البطلة التونسية تأمل الذهاب بعيدا في بطولة موسكو، لاستعادة أمل المشاركة في الدورة النهائية للأساتذة بجوادالاخارا.

يذكر أن جابر حققت أمس إنجازا تاريخيا للتنس التونسي والعربي، بقفزها للمركز الثامن عالميا.