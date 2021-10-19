صندوق النقد الدولي يبدأ محادثات إصلاح اقتصادي مع لبنان

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أعلن مسؤول كبير في صندوق النقد الدولى، الثلاثاء، أن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشددًا على ضرورة التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالى.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، خلال مؤتمر صحفى أقيم عن بعد بمناسبة صدور تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمى»، إلى أن المحادثات ستذهب إلى ما بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، المزمع عقدها في 27 مارس، مشيرا إلى أن آخر مرة حصل فيها الصندوق على اطلاع كامل للوضع تعود إلى أغسطس 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالى فإن هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى تحديث للأرقام.

وتابع «أزعور» أن مساعدة الصندوق ستعتمد على برنامج الإصلاحات الذي سيتبناه لبنان، مؤكدا أهمية «معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالى، خاصة الخسائر المالية». وأشار، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن نجيب ميقاتى طلب المساعدة من الصندوق في أوقات الأزمات، مؤكدا أن المناقشات الفنية بدأت.

تنطلق هذه المحادثات بينما يخضع اللبنانيون، منذ خريف عام 2019، لقيود مصرفية صارمة تحول دون تمكّنهم من سحب أموالهم المودعة في المصارف، فيما فقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية.