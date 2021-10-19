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ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
حاكم دبي: سنتوجه إلى كوكب الزهرة ولن يقف طموحنا عند أي سقف
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
اسطا بدرجة فنان.. تعلم العود بمعهد الموسيقى ليطرب زبائن ورشته لتصليح الكاوتش
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:22 مساءً
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