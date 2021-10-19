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ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور)
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
حاكم دبي: سنتوجه إلى كوكب الزهرة ولن يقف طموحنا عند أي سقف
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مظاهرات في بغداد تطالب بإعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية العراقية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:18 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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