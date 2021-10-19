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«النواب» يوافق على اتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة

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«النواب» يوافق على اتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة «النواب» يوافق على اتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة

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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021 .

ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، والتي تم إنشاؤها عام ٢٠٠٢، وتتكون حالياً من كليات الإدارة والهندسة واللغات التطبيقية لدعم نظام التعليم العالي في مصر، وذلك من خلال ما يلي إنشاء حرم جامعی جدید بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة .

ويتضمن الاتفاق أحكاماً أهمها «تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى قدرة ١٢ مليون يورو ومنحة بحد أقصى قدرها ٢ مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع من خلال تمويل المعدات العلمية والتصميم والإشراف على العمل في الحرم الجامعي الجديد».

المصرى اليوم

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