أخبار عاجلة

ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء -
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور) -
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى -
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة -
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار -
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد -
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني) -
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار -
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور) -
حاكم دبي: سنتوجه إلى كوكب الزهرة ولن يقف طموحنا عند أي سقف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«طالبان»: نأمل الاستفادة من التقدم الذي تم إحرازه خلال محادثات المبعوث الأمريكي

Print
«طالبان»: نأمل الاستفادة من التقدم الذي تم إحرازه خلال محادثات المبعوث الأمريكي «طالبان»: نأمل الاستفادة من التقدم الذي تم إحرازه خلال محادثات المبعوث الأمريكي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم وزارة خارجية حكومة «طالبان» عبدالقهار بلخي، إن تأمل الاستفادة من التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأفغانستان زلماي خليل زاد وإنها متفائلة بشأن المضي قدما مع خلفه.

وأضاف المسؤول في تغريدة عبر «تويتر»: «نحن متفائلون بشأن المضي قدما مع الممثل الجديد توم وست»، مشيرا إلى أن «التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيعيد العلاقات بين الحكومتين».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس الإثنين أن خليل زاد، قرر الاستقالة من منصبه، مشيرا إلى أن ويست، نائب خليل زاد والذي عمل سابقا في فريق الأمن القومي خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، سيعمل مبعوثا أمريكيا جديدا إلى أفغانستان، وفقا لرويترز.

وقاد خليل زاد المفاوضات مع حركة «طالبان» في قطر والتي توصلت إلى اتفاق سلام بين الطرفين نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في غضون العام 2021.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

5 دول غربية ترحب بإجراءات الحكومة الليبية لتسهيل الانتخابات

5 دول غربية ترحب بإجراءات الحكومة الليبية لتسهيل الانتخابات

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ