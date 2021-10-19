«طالبان»: نأمل الاستفادة من التقدم الذي تم إحرازه خلال محادثات المبعوث الأمريكي

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قال المتحدث باسم وزارة خارجية حكومة «طالبان» عبدالقهار بلخي، إن الحكومة تأمل الاستفادة من التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأفغانستان زلماي خليل زاد وإنها متفائلة بشأن المضي قدما مع خلفه.

وأضاف المسؤول في تغريدة عبر «تويتر»: «نحن متفائلون بشأن المضي قدما مع الممثل الجديد توم وست»، مشيرا إلى أن «التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيعيد العلاقات بين الحكومتين».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس الإثنين أن خليل زاد، قرر الاستقالة من منصبه، مشيرا إلى أن ويست، نائب خليل زاد والذي عمل سابقا في فريق الأمن القومي خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، سيعمل مبعوثا أمريكيا جديدا إلى أفغانستان، وفقا لرويترز.

وقاد خليل زاد المفاوضات مع حركة «طالبان» في قطر والتي توصلت إلى اتفاق سلام بين الطرفين نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في غضون العام 2021.