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«يونيسيف»: 10 آلاف طفل قتلوا وخروج 2 مليون من التعليم

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«يونيسيف»: 10 آلاف طفل قتلوا وخروج 2 مليون من التعليم «يونيسيف»: 10 آلاف طفل قتلوا وخروج 2 مليون من التعليم

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن هناك 10 آلاف طفل يمني إما قتلوا أو تعرضوا للتشويه بسبب الصراع في اليمن.

وقال المتحدث باسم اليونسيف، جيمس إلدر، اليوم الثلاثاء، في بيان بالأمم المتحدة في جنيف، بعد عودته من زيارة لليمن: «الصراع اليمني بلغ مستوى جديدا، فهناك 10 آلاف طفل إما قتلوا أو شوهوا منذ مارس عام 2015، أي ما يعادل 4 أطفال كل يوم، مضيفا هناك عمليات قتل وتشويه الأطفال لم تسجل.

وأضاف المسؤول أن 4 من كل 5 أطفال، أي نحو 11 مليون إجمالا، يحتاجون لمساعدات إنسانية في اليمن، في حين يعاني نحو 400 ألف من سوء تغذية حاد، وخرج أكثر من 2 مليون من التعليم، وفقا لرويترز.

المصرى اليوم

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